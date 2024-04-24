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أمطار غزيرة وسيول.. الدفاع المدني يحذر من طقس مكة المكرمة

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اليوم- الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة مكة المكرمة.
وأكد الدفاع المدني على ضرورة الابتعاد عن تجمعات المياه وبطونت الأودية والسدود.

أمطار غزيرة

أطلق المركز الوطني للأرصاد إنذارً أحمر على منطقة مكة المكرمة، مبينًا أنها تشهد هطول أمطار غزيرة مع صواعق رعدية وتساقط للبرد وجريان سيول ورياح شديدة السرعة.
وبين أن الطقس يشمل محافظة الطائف ويستمر حتى الـ 10 من مساء اليوم الأربعاء.
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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