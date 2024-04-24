شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة وسيول.. الدفاع المدني يحذر من طقس مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

أمطار غزيرة

الدمام - شريف احمد - دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة مكة المكرمة.وأكد الدفاع المدني على ضرورة الابتعاد عن تجمعات المياه وبطونت الأودية والسدود.أطلق المركز الوطني للأرصاد إنذارً أحمر على منطقة مكة المكرمة، مبينًا أنها تشهد هطول أمطار غزيرة مع صواعق رعدية وتساقط للبرد وجريان سيول ورياح شديدة السرعة.وبين أن الطقس يشمل محافظة الطائف ويستمر حتى الـ 10 من مساء اليوم الأربعاء.