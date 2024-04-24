شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل خادم الحرمين الشريفين يغادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد أن استكمل الفحوصات الروتينية والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:" بيان من الديوان الملكي "غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ هذا اليوم الأربعاء 15 شوال 1445هـ الموافق 24 إبريل 2024م مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد أن استكمل ــ حفظه الله ــ الفحوصات الروتينية.حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ومتعه بالصحة والعافية.