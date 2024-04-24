ورفع أمير تبوك باسمه ونيابة عن أهالي منطقة تبوك الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على ما تشهده منطقة تبوك وسائر باقي مناطق المملكة من نهضة تنموية شاملة في مختلف المجالات، منوهاً بما يوليانه من عناية واهتمام للقطاع الصحي التي جعلت صحة الإنسان أول اهتماماتها، وكذلك توفير أفضل الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين، مثنياً على جهود العاملين بوزارة الصحة بقيادة وزير الصحة.
عقب ذلك كرم الأمير فهد بن سلطان أعضاء اللجان بالمنطقة التي شاركت في تحقيق مدينة تبوك هذا المنجز.
واستعرض وزير الصحة أمام أمير المنطقة المشاريع التطويرية التي تنفذها الوزارة بالمنطقة والبالغ تكلفتها أكثر من 78 مليون ريال، معرباً عن شكره وتقديره لأمير المنطقة على دعمه ومتابعته المستمرة لتحسين وتطوير أداء القطاع الصحي في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمير فهد بن سلطان يتسلم شهادة اعتماد تبوك مدينة صحية من وزير الصحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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