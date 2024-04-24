الأمير فهد بن سلطان يتسلم شهادة اعتماد تبوك مدينة صحية من وزير الصحة

تسلم أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز في مكتبه اليوم، شهادة اعتماد تبوك مدينة صحية من وزير الصحة فهد الجلاجل، بعد استيفائها معايير منظمة الصحة العالمية، وذلك نظير اجتيازها لـ80 معياراً من معايير منظمة الصحة العالمية، حيث تجاوزت مدينة تبوك الصحية التقييم النهائي، وحصلت على شهادة الاعتماد الدولية، وذلك لما تميزت به من حدائق وأماكن ممارسة رياضة المشي، وتعزيز الصحة من خلال المدارس ومراكز الرعاية الأولية.

ورفع أمير تبوك باسمه ونيابة عن أهالي منطقة تبوك الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على ما تشهده منطقة تبوك وسائر باقي مناطق المملكة من نهضة تنموية شاملة في مختلف المجالات، منوهاً بما يوليانه من عناية واهتمام للقطاع الصحي التي جعلت صحة الإنسان أول اهتماماتها، وكذلك توفير أفضل الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين، مثنياً على جهود العاملين بوزارة الصحة بقيادة وزير الصحة.

عقب ذلك كرم الأمير فهد بن سلطان أعضاء اللجان بالمنطقة التي شاركت في تحقيق مدينة تبوك هذا المنجز.

واستعرض وزير الصحة أمام أمير المنطقة المشاريع التطويرية التي تنفذها الوزارة بالمنطقة والبالغ تكلفتها أكثر من 78 مليون ريال، معرباً عن شكره وتقديره لأمير المنطقة على دعمه ومتابعته المستمرة لتحسين وتطوير أداء القطاع الصحي في المنطقة.