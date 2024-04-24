تراند اليوم : "بنيت على فوهة بركان".. تعرف على قصة التعويضات المالية التي أقرها ‎مجلس الوزراء لصالح سكان قرية ‎طابة في ‎حائل؟ - فيديو

صحيفة الخليج 365: عرضت قناة "العربية"، تقريرا حول قصة التعويضات المالية التي أقرها مجلس الوزراء لصالح سكان قرية طابة بمنطقة حائل.

وقال المذيع علي الشريف: "على فوهة بركان بنيت قرية طابة في منطقة حائل الأمر الذي جعلها على مدار سنوات متتالية عرضة للهزات الأرضية".

وتابع: "القصة بدأت قبل نحو 40 عاما حين حدثت هزة أرضية تضررت منها البيوت والمزارع في القرية لتشكل وقتها لجنة من عدة جهات خلصت إلى استكشاف أن القرية مبنية على فوهة بركانية خامدة ليتم نقل الأهالي إلى مخطط حكومي يبعد كيلو متر واحد فقط عن طابة حيث منحت الحكومة وقتها المواطنين أرضا مجانية بالإضافة إلى صرف قرض عقاري.

تعويضات

وأضاف:" لتعود الحكومة السعودية مرة أخرى وبعد 40 عاما من هذه القصة وتقرر تعويضا إضافيا للمتضررين من أهالي قرية طابة بتخييرهم بين مبلغ 200 ألف ريال أو أرض سكنية بحسب ما يختار كل متضرر أو ورثته حال وفاته".