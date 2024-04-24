شكرا لقرائتكم خبر لماذا يتجنب حجاج شرب الماء أثناء تأدية المناسك؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أظهرت نتائج دراسة جاءت ضمن السجل العلمي للملتقى العلمي 23 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة أن عددا كبيرا من الحجاج ممن أخذت ردودهم على الدراسة يميلون إلى تجنب شرب السوائل لتجنب إزعاج استخدام المراحيض العامة.

وأوضحت الدراسة التي جاءت بعنوان «استراتيجيات الحد من الجفاف أثناء الحج والعمرة: السلوكيات التي يتبعها الحجاج والعوائق التي تواجههم»، أن الجفاف يعد إحدى المشكلات الشائعة أثناء الحج والعمرة، حيث يؤدي عدم تناول كمية كافية من السوائل إلى تحد كبير للرعاية الصحية، خاصة في ظروف الأجواء الحارة.

وذكرت أن الحملات التثقيفية تلعب دورا حيويا في توعية الحجاج بأهمية الحفاظ على مستويات مناسبة من الماء في مثل هذا الطقس الصعب، و توفرهذه المبادرات معلومات قيمة حول التعرف على علامات الجفاف، وأهمية الاستهلاك الكافي للمياه، واستراتيجيات البقاء رطبا طوال فترة الحج، حيث إن زيادة الوعي تمكن الحجاج من اتخاذ تدابير استباقية لحماية صحتهم وتسهم في نجاح وسلامة تجربة الحج بشكل عام.

وأضافت أن الترطيب الكافي لا يسهل أداء الفرائض الدينية بإخلاص وتركيز فحسب، بل يسهم أيضا في تجربة حج غنية، وهو جانب لا يتجزأ يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.

من نتائج الدراسة: