شكرا لقرائتكم خبر تعزيز جودة الطرق وتطوير المخططات الخاصة في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة محافظة جدة خلال 2023 حزمة من مشاريع الطرق، شملت أعمال السفلتة، والتسمية والترقيم، وصيانة الجسور والأنفاق، والإشراف على تطوير المخططات الخاصة، وذلك ضمن إطار تحسين كفاءة الطرق وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للسكان والزائرين.

وأوضح المدير العام للطرق والجسور بأمانة جدة المهندس صالح البخاري، أن الأمانة نفذت خلال العام الماضي مشاريع سفلتة بمساحة قدرها 85.339م2، وأعمال أرصفة على امتداد 62.500 متر طولي، كما تضمنت تركيب 380 عمود إنارة، إلى جانب زراعة 341 شجرة و 4.774 شجيرة، فضلا عن المسطحات الخضراء التي بلغت مساحتها 65.000م2.

وأشار إلى أن الأمانة أشرفت على تطوير عدد 26 من المخططات الخاصة، والتي تضمنت مسطحات خضراء على مساحة 150.385م2، وأرصفة مشاة بطول 778.084 م، فيما بلغ إجمالي أطوال شبكات البنية التحتية لتلك المخططات 287.139 م.