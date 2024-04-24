شكرا لقرائتكم خبر أنامل محترفة تنسج خيوط كسوة الكعبة المشرفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستقطب جناح الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي زوار المعرض المصاحب لمنتدى العمرة والزيارة بالمدينة المنورة.

وجذب زوار المعرض مشهد حياكة ونسج كسوة الكعبة المشرفة في جناح الهيئة، حيث يقضي حرفيون مهرة ساعات في رسم عبارات وآيات قرآنية على ألواح خشبية مخصصة لتثبيت القماش الحريري، ودمج خيوط النسيج الفضية وإحاطتها بخيوط مذهبة نقشت بخط الثلث، بحرفية عالية، تجسد دقة متناهبة تمتاز بها أنامل أشخاص دأبوا على مزاولة هذه المهنة الفريدة بكفاءة وتفان وإخلاص.

ويقول عمار السندي أحد الحرفيين الذين يعملون على حياكة نسيج كسوة الكعبة «إن كسوة الكعبة تحتوي على 52 قطعة مذهبة يتم نسجها بواسطة 670 كجم من الحرير الطبيعي وتتزين بأكثر من 120 كجم من الذهب ونحو 100 كجم من الفضة، فيما يستغرق إنتاج الكسوة 10 أشهر، تطرز خلالها الكسوة بآيات قرآنية وزخارف إسلامية، ويستبدل ثوب الكعبة المشرفة كل عام بثوب جديد في أول يوم من شهر محرم، وتتراوح تكلفة كسوة الكعبة المشرفة بين 20 إلى 25 مليون ريال، وتقدم بصفتها إهداء من خادم الحرمين للمسجد الحرام.