شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية طويق تحتفي بتخريج طلاب معسكرات "أكاديمية ميتافيرس" والان نبدء بالتفاصيل

أكاديمية ميتافيرس

الدمام - شريف احمد - احتفت أكاديمية طويق اليوم، بتخريج أكثر من 100 طالب من معسكر أكاديمية ميتافيرس، المقام بالشراكة بين أكاديمية طويق وشركة Meta.وامتد المعسكر لمدة 9 أشهر وأكثر من 1,200 ساعة تدريبية للطلاب في مقر الأكاديمية الرئيس بمدينة الرياض، في مجالات العوالم الافتراضية وتطوير الألعاب والتصميم ثلاثي الأبعاد وتقنيات الواقع المعزز والافتراضي.وحصل الطلاب على أكثر من 200 شهادة احترافية عالمية في مجال تطوير الألعاب وتقنيات العوالم الافتراضية، كما عمل الطلاب على تطوير أكثر من 900 مشروع للعوالم الافتراضية.وأكد الرئيس التنفيذي لأكاديمية طويق عبدالعزيز الحمادي على أهمية الشراكة الإستراتيجية بين أكاديمية طويق وشركة Meta، من خلال إطلاق معسكرات احترافية لتأهيل الكوادر الوطنية وتزويدهم بالمهارة والخبرة اللازمة لتطوير بيئات مخصّصة في مختلف المجالات.يذكر أن أكاديمية ميتافيرس تم الإعلان عنها في مؤتمر ليب 23 كأول أكاديمية من شركة Meta بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالشراكة مع أكاديمية طويق? والثانية على مستوى العالم، لتقديم معسكرات وبرامج نوعيّة بشهادات احترافية في مجال العوالم الافتراضية.