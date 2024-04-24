33 مليون مصل بالمسجد النبوي في رمضان

واستعرض الاجتماع نتائج أعمال الجهات خلال موسم شهر رمضان 1445، الذي شهد أعدادًا غير مسبوقة هذا العام تجاوزت أكثر من 33 مليون مصّل، وساهمت عمليات نقل المصلين بواسطة النقل الترددي -ضمن منظومة حافلات المدينة- في تسهيل الحركة المرورية وتخفيف الازدحام في المنطقة المركزية والطرق المؤدية إليها، حيث تم نقل أكثر من 9 ملايين مستفيد من وإلى المسجد النبوي تردديًا بواسطة أكثر من 4800 حافلة.
كما ناقش الاجتماع استعدادات الجهات المعنية لاستقبال موسم حج هذا العام 1445هـ، حيث اطلع على الاستعدادات المبكرة وجاهزية المرافق والخدمات وما يتصل بذلك من خطط تشغيلية للقطاعات المعنية.
وفي نهاية الاجتماع حثّ أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس لجنة الحج والزيارة بالمنطقة، الجميع على بذل المزيد من الجهود لكل ما من شأنه تحقيق التيسير والراحة لضيوف الرحمن.
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