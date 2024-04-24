شكرا لقرائتكم خبر المملكة بين الدول الأقل فسادا عالميا وعربيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتلت المملكة المركز 53 عالميا والثاني عربيا بين 180 دولة حول العالم من حيث تصنيف درجة الفساد، محرزة تقدما عن ترتيبها في 2022، والذي كان في المركز 54 عالميا.
المراكز الأولى للدول الأقل فسادا كان من نصيب الدنمارك، فنلندا، نيوزيلندا، النرويج، سنغافورة والسويد.
أما الدول الأكثر فسادا فكانت أذربيجان، أفغانستان، تركمانستان، كوريا الشمالية، والصومال وذلك بحسب مؤشر قياس الفساد (CPI)، 2023.
كانت هذه تفاصيل خبر المملكة بين الدول الأقل فسادا عالميا وعربيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.