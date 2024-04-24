شكرا لقرائتكم خبر المملكة بين الدول الأقل فسادا عالميا وعربيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتلت المملكة المركز 53 عالميا والثاني عربيا بين 180 دولة حول العالم من حيث تصنيف درجة الفساد، محرزة تقدما عن ترتيبها في 2022، والذي كان في المركز 54 عالميا.

المراكز الأولى للدول الأقل فسادا كان من نصيب الدنمارك، فنلندا، نيوزيلندا، النرويج، سنغافورة والسويد.

أما الدول الأكثر فسادا فكانت أذربيجان، أفغانستان، تركمانستان، كوريا الشمالية، والصومال وذلك بحسب مؤشر قياس الفساد (CPI)، 2023.

