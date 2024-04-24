شكرا لقرائتكم خبر وسائل وأدوات مبتكرة لمكافحة الاتجار بالأشخاص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - دعا المتحدثون في ندوة نظمتها هيئة حقوق الإنسان في العاصمة الرياض أمس، إلى تعزيز التعاون في مكافحة الاتجار بالأشخاص، والبحث عن وسائل وأدوات مبتكرة تخرج عن السياق التقليدي لمكافحة هذه الجرائم، وتبني مؤشرات أكثر دقة للاتجار بالأشخاص، تمكن من الوصول إلى الضحايا والضحايا المتحملين، والمعالجة المبكرة والمناسبة من حيث الوقت لجرائمه، بما يضمن كرامة الإنسان وصونها من جميع أشكال الاستغلال. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا المتحدثون في ندوة نظمتها هيئة حقوق الإنسان في العاصمة الرياض أمس، إلى تعزيز التعاون في مكافحة الاتجار بالأشخاص، والبحث عن وسائل وأدوات مبتكرة تخرج عن السياق التقليدي لمكافحة هذه الجرائم، وتبني مؤشرات أكثر دقة للاتجار بالأشخاص، تمكن من الوصول إلى الضحايا والضحايا المتحملين، والمعالجة المبكرة والمناسبة من حيث الوقت لجرائمه، بما يضمن كرامة الإنسان وصونها من جميع أشكال الاستغلال. جاء ذلك ضمن ندوة «تعزيز التعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص»، التي نظمتها هيئة حقوق الإنسان بمشاركة مسؤولين ومختصين على المستوى المحلي والدولي. وأوضحت رئيسة هيئة حقوق الإنسان - رئيسة لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الدكتورة هلا التويجري أن من أفضل الممارسات العالمية لمواجهة هذه الجرائم تعزيز التشريعات وتطبيقها بشكل فعال، وتوفير العدالة والرعاية والدعم الشامل للضحايا، وتوعية وتثقيف المجتمع بمخاطرها وآثارها، وتشجيع الإبلاغ عن حالات الاتجار، وتطوير برامج تدريبية لتحسين الكشف عن حالات الاتجار ومعالجتها، وتعزيز التعاون الدولي والوطني بين جميع الجهات ذات الصلة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص. كيف نواجه هذه الجرائم؟ تعزيز التشريعات وتطبيقها بشكل فعال.

توفير العدالة والرعاية والدعم للضحايا.

توعية وتثقيف المجتمع بمخاطرها وآثارها.

تشجيع الإبلاغ عن حالات الاتجار.

تحسين الكشف عن حالات الاتجار.

تعزيز التعاون الدولي والوطني.

كانت هذه تفاصيل خبر وسائل وأدوات مبتكرة لمكافحة الاتجار بالأشخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.