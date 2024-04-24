ضبط عمالة مخالفة تغش في المنظفات داخل مزرعة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمحافظة الأحساء عمالة مخالفة اتخذت إحدى المزارع مقرا للغش في تعبئة مواد التنظيف مجهولة المصدر في عبوات تحمل علامات تجارية معروفة.

وأغلقت الفرق الرقابية المقر المخالف الواقع في مزرعة بمركز بيرين التابع لمحافظة الأحساء التي تبعد قرابة 280 كلم عن وسط المحافظة، وأحيلت العمالة المخالفة إلى الجهات المختصة لتطبيق الإجراءات الرادعة بحقهم وفقا لنظام مكافحة الغش التجاري.

واشتملت المضبوطات على كميات كبيرة من ملصقات المنظفات المزورة، وخزانات معبأة بصابون سائل، ونحو 3000 عبوة فارغة جاهزة للتعبئة، و1500 كرتون تغليف تحمل علامات تجارية مقلدة، و2520 منتجا مغشوشا جاهزا للبيع، إضافة إلى أكياس من الملح والصودا، وميزان الكتروني، وآلات خلط وطابعة.