دورة تأهيلية لإعداد 138 مستفيدا من برنامج الابتعاث

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- بواسطة أيمن الوشواش - نظم مركز تطوير التعليم الجامعي بجامعة الملك عبدالعزيز أمس الأول الدورة التأهيلية لإعداد المبتعثين من المعيدين والمحاضرين، والذي يبلغ عددهم 138 مستفيدا ومستفيدة للعام الجامعي 1445، وتناقش الدورة عدة محاور مختلفة بدءا من الإجراءات والأنظمة والقوانين ببلدان الابتعاث وأهمية التقيد بالإجراءات واللوائح، وتهيئة الظروف وتزويد المبتعث بالمعارف والمهارات يقدمها عدد من المتخصصين والخبراء وتستمر فعاليات الدورة الملتقى على مدار يومين. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم مركز تطوير التعليم الجامعي بجامعة الملك عبدالعزيز أمس الأول الدورة التأهيلية لإعداد المبتعثين من المعيدين والمحاضرين، والذي يبلغ عددهم 138 مستفيدا ومستفيدة للعام الجامعي 1445، وتناقش الدورة عدة محاور مختلفة بدءا من الإجراءات والأنظمة والقوانين ببلدان الابتعاث وأهمية التقيد بالإجراءات واللوائح، وتهيئة الظروف وتزويد المبتعث بالمعارف والمهارات يقدمها عدد من المتخصصين والخبراء وتستمر فعاليات الدورة الملتقى على مدار يومين. وأوضح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور أمين نعمان، أن الجامعة تحرص على خدمة المرشحين للابتعاث بتعريفهم بأنظمة وإجراءات الابتعاث، وتوجيههم لأهم الأساسيات التي يحتاجها المبتعث، وطريقة التعامل مع المجتمعات الجديدة في دول الابتعاث، حيث تتطلع الجامعة دائما إلى تطوير برنامج الإعداد للابتعاث بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية المستجدة للمبتعثين في ظل المتغيرات العلمية الحديثة.

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