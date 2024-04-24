بدء تسجيل الطلاب الموهوبين ببرنامج أرامكو الصيفي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أتاحت إدارة تعليم منطقة الرياض الفرصة لجميع طلبة الصف الثالث المتوسط للمشاركة والتسجيل ببرنامج أرامكو السعودية الصيفي «طموح 2024م»، والذي يستهدف الموهوبين والموهوبات والطلبة ذوي المستوى العلمي العالي في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات واللغة الإنجليزية، لتأهيلهم للقبول بالجامعات المحلية والعالمية.
ودعت وزارة التعليم مديري المدارس إلى حث الطلاب على المشاركة والتسجيل بعد الاطلاع على ضوابط الالتحاق بالبرنامج، مشيرة إلى أن نهاية التسجيل بتاريخ 1445/11/24هـ.
ويوفر هذا البرنامج المجاني فرصة لتطوير الطلبة الموهوبين وصقل وتنمية مهاراتهم لتلبية متطلبات القبول لأفضل الجامعات العالمية، حيث يتم تدريبهم على اختبارات Reasoning SAT وAP الرياضيات والفيزياء والكيمياء والاقتصاد، واختبار IELTS والمهارات المطلوبة للمستقبل.
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