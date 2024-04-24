شكرا لقرائتكم خبر مقترحات تطويرية لدعم أندية الهوايات في مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقش الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة خالد البكر، خلال لقائه عددا من رؤساء أندية «هاوي» في منطقة مكة المكرمة عبر 3 لقاءات على مدى 3 أيام في كل من مكة المكرمة ومحافظتي الطائف وجدة، بحضور مدير قطاع تنمية الهوايات طارق الغرابي؛ الأفكار والمقترحات التطويرية التي تسهم في تحسين التجربة لمنصة «هاوي»، إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة، ومعالجة كل العوائق والتحديات التي تواجه الأندية، إلى جانب بحث وتلبية متطلبات الأندية واحتياجاتها.

وأكد البكر أن قطاع الهوايات من القطاعات التي تحظى بدعم كبير من القيادة الحكيمة، لارتباطه بشرائح المجتمع وتحسين جودة حياتهم كافة، إلى جانب تقديم الدعم وتمكين الهواة من الجنسين في مختلف الهوايات.

وثمن الدعم غير المحدود لكل ما يتعلق ببرنامج جودة الحياة من قبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ونائبه، ومحافظي المحافظات، مؤكدا أن المنطقة تزخر بعدد من الطاقات الشابة والبيئة الجاذبة لإقامة الفعاليات، لما تحتويه من تنوع ثقافي وحضاري كبير أسهم كثيرا في ممارسة أفراد المجتمع لهواياتهم المختلفة.