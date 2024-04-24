مناقشة تطوير قدرات الممثل للإبداع على خشبة المسرح

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أخذت محاور ورشة العمل المصاحبة للمهرجان المسرحي الجامعي السادس بعنوان «إعداد الممثل المسرحي»، طلبة الجامعات السعودية والخليجية من ممثلين ومهتمين إلى جانب تطوير قدرات وأدوات الممثل أثناء صعوده على خشبة المسرح، وتدريبه على النواحي العملية من خلال العديد من التمارين والتدريبات الممارسة في أغلب استديوهات وورش التمثيل العالمية والمحلية.

وتمثلت أولى محاور الورشة في تحفيز الممثل على الإيقاع المسرحي وارتباطه حسيا وجسديا، واندماجه مع إيقاع النص للمخرج، كذلك تأثير الإضاءة والمؤثرات الصوتية وجميع ما يحيط بالعرض المسرحي سواء داخل خشبة المسرح أو خارجها، ليأخذ من خلالها الممثل بعين الاعتبار أهمية الإيقاع والانسجام من خلال التمارين الفردية والجماعية التي يستطيع فيها التوزيع الصحيح للوتيرة الإيقاعية على مسار خط فعل المسرحية المتصل؛ كما بناه المؤلف نحو الذروة أو البطء في الوصول إلي الخاتمة أو العكس، من خلال وعيه بأن الإيقاع يتغير ويتعدد حسب الشغل المسرحي الذي عليه تنفيذه بكل محتويات المشهد المتواجد فيه.

وأكد المخرج والممثل المسرحي سامي الزهراني أن هناك العديد من الأدوات العملية التي يجب أن يمتلكها الممثل أثناء الأداء المسرحي ومن أهم تلك الأدوات جانب قدرة «التركيز» وتوجيه الانتباه نحو بناء فكرة، وإنجاز عمل أو هدف معيّن لمدة محددة من الزمن دون الالتفات للمشتتات والأفكار الأخرى.

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