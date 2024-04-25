تراند اليوم : وليد الفراج‬⁩: لماذا يوجد فرحة كبيرة بخروج الهلال؟.. شاهد العمري يجيب

صحيفة الخليج 365: كشف الناقد الرياضي غرم العمري، عن سبب الفرحة الكبيرة بخروج الهلال من دوري أبطال آسيا.

وقال العمري، في رده على سؤال الإعلامي الرياضي وليد الفراج "لماذا يوجد فرحة كبيرة بخروج الهلال؟": لأن الهلال حقق سلسلة كبيرة من الانتصارات والبطولات.

وأشار العمري خلال لقاء ببرنامج "أكشن مع وليد": هناك شعور عند بعض الأندية أن الهلال يتم التعامل معه بطريقة خاصة غير الأندية الأخرى ويروا أنهم مظلومين في الجدول وبعض الأمور داخل الملعب وخارجه.

وتابع: بعض الجماهير ترى أن الهلال مدعوم وأنديتهم مظلومة لأنه لا يوجد توضيح لتلك الأمور، مضيفا: أنا أستغرب كل من يقف ضد أي فريق يمثل المملكة خارجيا.

الجدير بالذكر أن الهلال ودع بطولة دوري أبطال آسيا من الدور نصف النهائي بعد نتيجة لقاء الذهاب والإياب (5-4) لصالح العين الإماراتي.