تراند اليوم : نقاش "سري" في إسرائيل بشأن إمكانية صدور أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت ورئيس الأركان

صحيفة الخليج 365: قالت قناة "13" العبرية إن "مناقشة سرية" جرت في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تمهيدا لاحتمال صدور مذكرات اعتقال دولية خلال الأيام المقبلة بحق مسؤولين كبار في إسرائيل.

وأضافت: "بحسب المعلومات والمؤشرات المتوفرة لدى كبار المسؤولين في إسرائيل، هناك احتمال أن توجه محكمة العدل الدولية في لاهاي أوامر اعتقال دولية بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي.

وكشفت القناة أنه في إطار عرقلة الخطوة المحتملة سيجري نتنياهو محادثات في وقت لاحق يوم الأربعاء، مع نظرائه من هولندا وجمهورية التشيك والنمسا.

وذكرت أن تل أبيب تمارس ضغوطا كبيرة على الحكومة الأمريكية للتدخل في الأمر.