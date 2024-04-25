شكرا لقرائتكم الملك سلمان يوافق على منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 200 متبرع ومتبرعة بالأعضاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على منح 200 متبرع ومتبرعة من المواطنين والمواطنات وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية سواء كان العضو من حي أو من متوفى دماغياً.

أسماء المتبرعين والمتبرعات

وفيما يلي أسماء المتبرعين والمتبرعات: إبراهيم بن صالح بن إبراهيم الشعيبي, إبراهيم بن عبدالله بن عيمى الغشام, إبراهيم بن علي بن إبراهيم الفليو, أحمد بن عبدالرحمن بن محمد المهيزع, أشرف بن عبدالله بن مهدي سارح, أنور بن دخيل الله بن عبد الله آل صميد المنتشري, أمجد بن مشعل بن هجاج الحنيني الحربي, باسل بن خالد بن عطية الصبحي الحربي, باسم بن علي بن حيا بن ماطر الصاعدي, براء بن محمد بن أحمد قطان الكردي, بسام بن هلال بن مكازي البلعامي العنزي, بندر بن سعيد بن سالم الفليحاني الشراري, بندر حسين ابن عيضة الثقفي, تركي محمد بن راجح بن أحمد آل جابر الحربي, جراد بن علي بن محمد السالمي الشهري, جمال بن نبيل بن أمين ولي, حسام بن محمد بن سعيد العامري الزهراني, حسان بن عبدالله بن محمد صابر, حسن بن عتيق بن ناصر السليلمي العمراني, حسن بن علي بن أحمد المصطفى, حسن بن علي بن امشريف زيداني غزواني, حسن بن عمر بن علي آل شقاء الشاردي, حسين بن محمد بن عبدالله آل سحنون, حمد بن عبدالعزيز بن جمعة العساف, خالد بن مفرج بن قامي الصميلي السبيعي, خالد بن نشمي بن نافع الحجيلي, دحيم بن مقعد بن سعد الوثالين السبيعي, دخيل الله ابن عوض ابن سراج الفوازي المالكي, راشد بن سريع بن فارس الصخابره الدوسري, رائد بن ناجح بن فدمان الفليحاني الشراري, رشيد بن ياسين بن رشيد ودالي, زايد بن زين بن عبد الله الحارثي العمري, زياد صابر بن حسن بن زهير الحربي المالكي, زيد بن مساعد بن علي اليحيوي الحارثي, سامي بن فيصل بن عوض الله الردادي, ساعد بن عبدالله بن أحمد آل أحمد الزهراني سعد بن جروان بن حسن آل بن فارس القرني, سعد بن عايض بن محمد الرفاعي الغامدي سعد بن عبدالرحمن بن مرزوق الربيع سعد بن عمر بن سعد البشري سعد بن مرزوق بن سعد الشاطري المطيري سعود بن حسن بن مريف الربعي سعود بن فهيد بن حزام الودعاني الدوسري سعيد بن حمدان بن عوضه الحريري الزهراني سعيد بن عبدالله بن خضر العبيدي المالكي سعيد بن علي بن حسين آل عفير سعيد بن محمد بن سعيد هملان سلطان بن زاهر بن عواض الألمعي سلمان بن مشرف بن سلمان الكعبي العمري سيف بن سعيد بن عواض النوفلي الحارثي صالح بن عبدالله بن صالح السالم صالح بن محمد بن علي الكناني الزهراني ضيف الله بن راشد بن ضيف الله الأحمري عابد بن سالم بن نجى المعطاني الهذلي عادل بن أحمد بن عوض العمري الزهراني عادل بن خضير بن جحفل الصقري العنزي عادل بن علي بن خليفة العجاج عبد الرحمن بن حامد بن أحمد آل هليل الجميعي عبد الرحمن بن راشد بن موسى الدبيسي الجهني عبد العزيز بن سعد بن عبدالله الزنيتان عبد العزيز بن مشرف بن غرمان آل مغلف الشهري عبد الكريم بن علي بن عبد الرزاق العباد عبدالله عبدالله بن أحمد بن جعفر الأصيل بن أحمد بن محمد آل سلمان الغامدي عبدالله بن حمد بن أحمد شنيمر عبدالله بن سعد بن مبارك العصيمي عبد الله بن سعيد بن شهران النوبي العضلي عبد الله بن عبدالرحمن بن طالع آل جميل الشهري عبد الله بن علي بن محمد النجيدي عبدالله بن نشار بن عبدالله النشار عبدالله بن صلفيق بن جلوي التمام العنزي عبد المجيد بن خليفة بن تركي الحيمود, عبد المحسن بن خالد بن عبدالمحسن لوي الشريف عبدالملك بن عبدالعزيز بن ناصر العليوة عبدالهادي ابن حسن ابن علي آل عاطف القحطاني عبدالهادي بن غريب بن فرحان الشلاقي الشمري عبدالهادي بن محمد بن عايد الرحيمي المطيري عبد الوهاب بن عبدالله بن سعد آل حبشان الشهراني عبده بن صديق بن علي عتين عجب بن حنش بن علي آل سالم عطية بن عزيز بن محمد آل غالب العمري علي بن أحمد بن عبده قيمي علي بن أحمد بن عمر قميري علي بن حسن بن عبدالكريم غلاب علي بن حمود بن عبيان العطوي الجهني علي بن صالح بن علي آل الصريعي علي بن محمد بن سالم آل سعييد الكثيري علي بن محمد بن عطية الله العميشي السلمي علي بن منصور بن أحمد شويق علي بن موسى بن جعفر الجارودي علي بن هادي بن علي آل مشتح القحطاني عمر ابن محمد ابن علي هوساوي عمران بن سويلم بن سليم العرفي الجهني عميش بن محمد ابن علي آل ربعه القحطاني عيد بن مصلح بن سلمان العروي الجهني غازي بن مقبل بن غازي الميموني المطيري فارس بن سعيد بن عبدالله آل راقع القحطاني فراس بن أحمد بن عبدالله الأحمدي فهد بن سعيد بن حسين كومي حسين فهد بن ماهر بن فهد القوفي فهد بن مونس بن فرحان الكويكبي فوزية بنت عباس بن علي صوعان حكمي فيصل بن حميدان بن مساعد العلوني الجهنى فيصل بن عبدالله بن محمد آل هشام الشهراني ماجد بن نويفع بن نويعي الرحيلي مازن بن عون بن عبدالله القحطاني مانع بن ملهي بن مسفر العاطفى القحطاني محمد بن أحمد بن حسن آل شعيفة عسيري محمد بن أحمد بن حسين بن صالح عبدلي محمد بن أحمد بن سعدى الفهمي الزهراني محمد بن حجاب بن مبارك المساعرة الدوسري محمد بن خالد بن علي العليان محمد بن عطية بن عبدالله آل عفران السهيمي محمد بن عامر ابن محمد آل عيد الأسمري محمد بن عبد الله بن ناصر الحسين محمد بن عبدالمعين بن مانع المطرفي الصاعدي محمد بن عبيد بن براك الزيادي محمد بن عثمان بن محمد حتيمش محمد بن معتوق بن عبدالله آل قيصوم.

كما شملت أسماء المتبرعين والمتبرعات, محمد بن سعيد بن علي دخيل الله مرعي بن مسفر بن حمد آل فطيح مسفر بن محمد بن مسفر آل مريسة الدوسري مصطفى بن صالح بن طاهر الياسين مطلق بن مبارك بن كفل الحبردي العتيبي معاذ بن علي بن سالم الطلحي معتز بن محمد بن خضران الأذيني السلمي منتظر بن حسين بن صالح البصري منصور بن محمد بن صالح آل حارث اليامي مهنا بن عبدالله بن مهنا الراجح موسى بن صديق بن يحي عطيف ناصر بن عبدالله بن ناصر الدحروجي الشهراني ناصر بن فهد بن رجاء المساردة القحطاني نايف بن أحمد بن علي مدوح هزازي نايف بن سريحان بن حماد النفيعي نايف بن عبدالكريم بن حمزة النخلي نايف بن محمد ابن سعيد الربيعي القحطاني نبيل بن ضيف الله بن سالم القوفي نزار بن أنور بن حسن محمد نواف بن محمد بن عامر الشهري نواف بن نافع بن خليفة الثنيان هاشم بن محمد بن عبدالله سمباوه هشام بن عبدالله بن سلمان الأحمد وليد بن عبدالله بن مهدي آل عباس ياسر بن جبران بن جابر التليدي ياسر بن صالح بن سعيد ملحان ياسر بن محمد بن حمد الوعيلي القرشي يحي بن مفرح بن يحي الخالدي المالكي علي بن عبدالله بن علي الرافعي عسيري أريام بنت محمد بن عبدالله أبوطويل, أفنان بنت صالح بن عبدالله المشوح, آلاء بنت عبد الله بن محمد الرشيد بتول بنت منير بن سعيد القلاف بثينة بنت ناصر بن سليمان الجردان بدرية بنت علي بن حسين الطاهر الهديبي تنادي بنت جميل بن شحات المولد جود بنت حسن بن محمد الشقاق جود بنت عبد الله بن أحمد آل فريدي العماري جوهرة بنت جبران بن سيف آل جذنان الشهراني خلده بنت راضي بن صاهود العريفي الظفيري خولة بنت خالد بن علي الحمدان رحاب بنت مرزوق بن محمد العوفي الحربي رحمة بنت صالح بن ضايف آل بدرم القرني رهف بنت سالم بن محمد سالم باكلكا سارة بنت ناصر بن أحمد الناصر سعاد بنت حسين بن إبراهيم حلوي شراحيلي سلطانه بنت محمد بن براهيم الفيصل شذى بنت فواز بن زايد اللهيبي الحربي شيخة بنت عيسى بن عبدالله العبيد شيماء بنت مساوي بن أحمد مرير واصلي عائشة بنت أحمد بن محمد ) عائشة بنت حسن بن علي محريد عبير بنت محمد بن محارب السبيعي العنزي عهد بنت محمد بن مهنا آل علي عيده بنت سفيير بن مشبب آل ربيع غادة بنت سعيد بن محمد آل سالم القحطاني غادة بنت عبد الرحمن بن محمد الرهيط فاطمة بنت رده بن قبيل الثبيتي قمراء بنت محمد بن صالح آل براز الدوسري ليلى بنت محمد بن عبد العزيز السليم مزنة بنت جزاء بن مشعان المرشدي العتيبي مشرفة بنت زيد بن عبدالله الصقر منال بنت حمد بن حمدي المطرفي منى بنت سعيد بن عوضة آل عزيز القرني مها بنت حسين بن عبدالكريم عبد العال مريم بنت محمد بن محمد خبراني نجلاء بنت علي بن حسين شافعي نجلاء بنت علي بن محمد توفيق نجلاء بنت منديل بن علي الدعجاني العتيبي نجود بنت أحمد بن حسن الحربي نجوى بنت صالح بن شوعي جمال نہي بنت عبدالعزيز بن إبراهيم الحواج نورة حمد بن جابر بن حمد الغفراني المري نورة بنت إبراهيم بن صالح الصهيل نورة بنت أحمد بن صالح المبيريك نورة بنت محمد بن علي يحي والبي نوف بنت غنام بن محيميد الدوسري بدرية بنت علي بن مرعي القحطاني هند بنت خالد بن فيصل العصيمي العتيبي وجدان بنت محمد بن عبدالرحمن آل صالح يسرا بنت سليم بن نزال السعيداني العطوي.