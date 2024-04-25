شكرا لقرائتكم الملك سلمان غادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد استكمال الفحوصات الروتينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

” بيان من الديوان الملكي ”

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غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ هذا اليوم الأربعاء 15 شوال 1445هـ الموافق 24 إبريل 2024م مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد أن استكمل ــ حفظه الله ــ الفحوصات الروتينية.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ومتعه بالصحة والعافية.