شكرا لقرائتكم مساند: تأمينك على العقد يضمن حقوقك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكدت منصة مساند أن التأمين على العقد يضمن للشخص حقوقه حتى بعد فترة تجربة العمالة وإلى نهاية مدة العقد.

رد تكلفة الاستقدام

وفي وقت سابق أكد البرنامج أنه يحق للعميل استرداد تكلفة الاستقدام خلال فترة تجربة العامل أو العاملة المنزلية بعد حسم قيمة أيام العمل التي قام بها العامل خلال الفترة المشار إليها.

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ونفى البرنامج إمكانية استرداد قيمة التأشيرة لكنه في الوقت نفسه شدد على حق العميل في استقدام عامل آخر بدلًا عن العامل الذي تم رفضه.

الاستقدام عبر مساند

يذكر أن منصة مساند إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة إلكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.