شكرا لقرائتكم 6 أسباب تدفعك لأخذ اللقاح في وقته دون تأجيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قالت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء: إن هناك 6 أسباب تجعل أخذ اللقاح في وقته ضروريًّا دون تأجيل.

أخذ اللقاح في وقته

وتابعت الوزارة، عبر منصة إكس أن اللقاحات تضمن السفر الآمن والتنقل المريح، وإعطاء المواليد فرصة للنمو بصحة جيدة، والوقاية من الإصابة بالأمراض المعدية.

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وأكملت وزارة الصحة، أن فوائد اللقاحات تشمل أيضًا، المساهمة في خفض معدلات الوفيات، وحماية المجتمعات بأكملها، وتقليل استخدام المضادات الحيوية، مما يمنع تطور مقاومة المضادات الحيوية.