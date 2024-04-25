ما قصة التعويضات المالية لصالح سكان قرية طابة؟

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الرياض - محمد الوسيري - استعرضت قناة العربية في تقرير لها قصة التعويضات المالية التي أقرها مجلس الوزراء أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لصالح سكان قرية طابة بمنطقة حائل.

قصة التعويضات المالية لصالح سكان قرية طابة

وقال الإعلامي علي الشريف خلال التقرير: “إنه على فوهة بركان بنيت قرية طابة في منطقة حائل الأمر الذي جعلها على مدار سنوات متتالية عرضة للهزات الأرضية”.

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واستكمل: “القصة بدأت قبل نحو 40 عامًا حين حدثت هزة أرضية تضررت منها البيوت والمزارع في القرية لتشكل وقتها لجنة من عدة جهات خلصت إلى استكشاف أن القرية مبنية على فوهة بركانية خامدة ليتم نقل الأهالي إلى مخطط حكومي يبعد كيلو مترًا واحدًا فقط عن طابة”.

ومنحت الحكومة وقتها المواطنين أرضًا مجانية بالإضافة إلى صرف قرض عقاري، لتعود الحكومة السعودية مرة أخرى وبعد 40 عامًا من هذه القصة وتقرر تعويضًا إضافيًّا للمتضررين من أهالي قرية طابة بتخييرهم بين مبلغ 200 ألف ريال أو أرض سكنية بحسب ما يختار كل متضرر أو ورثته حال وفاته.

قرار مجلس الوزراء

وبات بإمكان أهالي قرية طابة في منطقة حائل أولئك الذين تضرروا جراء حدوث الهزات الأرضية التي طالت مزارعهم وبيوتهم التراثية بسبب التصدعات، والتشققات الأرضية، قبل عقود، الحصول على مبلغ تعويض إضافي قدره 200 ألف ريال، أو حتى أرض سكنية ضمن المخططات الحكومية المعتمدة.

ويأتي ذلك بحسب ما يختار كل متضرر أو ورثته حال وفاته، حسب ما أقرته جلسة مجلس الوزراء.