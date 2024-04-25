شكرا لقرائتكم النزال الملحمي.. أول حدث لموسم الرياض في لوس أنجلوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، عن “النزال الملحمي” للبطولة العالمية للملاكمة ” نزال موسم الرياض” برعاية كل من روح السعودية ومدل بيست وشركة البحر الأحمرالدولية والذي سيقام في لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأميركية في الثالث من أغسطس المقبل، وسيتم الترويج للحدث بواسطة موسم الرياض، شركة صلة، ليغ 1، وماتشروم بوكسينغ بالتعاون مع عالم الملاكمة، شركة TGB بروموشنز، جولدن بوي، جولدستار، كوينزبيري، ساليتا بروموشنز وواريورز بوكسينغ بروموشنز.

ملعب BMO في لوس أنجلوس

ويقام النزال المنتظر على أرض ملعب BMO في لوس أنجلوس، حيث يتحدى النجم البارز “تيرينس كروفورد” مع “إزرائيل مادريموف” على لقب بطولة العالم لوزن Super-Welterweight لمنظمة WBA ولقب WBO الوسيط.

وأعرب معالي المستشار تركي آل الشيخ عن سعادته بتنظيم “موسم الرياض” لهذا الحدث لأول مرة كفعالية عالمية في الخارج وتحديداً في لوس أنجلوس، وقال:” يمنح نزال موسم الرياض الزوار فرصة للمشاركة في حدث عالمي حيث يتضمن نزالات فريدة و تجربة ملاكمة جديدة، وهذا ما نأمل تحقيقه من خلال تنظيم هذا الحدث، والأحداث المقبلة في مختلف دول العالم.”

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أبرز المواجهات

بدوره أوضح رئيس شركة ماتشروم أن هذه المباراة واحدة من أبرز المواجهات في هذا العام، حيث يجمع هذ النزال الكبير بين واحد من أعظم الملاكمين في العالم وأحد أفضل الأبطال العالميين في الرياضة “تيرينس” الذي يسعى دومًا ليكون الأفضل، ولكن في مواجهته مع نظيره “إزرائيل”، سيقابل بطلًا لا ينوي التخلي عن لقبه في الدفاع الأول له. النزالات الفرعية لهذا الحدث يمكن أن تعتبر واحدة من أفضل النزالات التي شهدناها على الإطلاق في الولايات المتحدة – استعدوا لليلة كبيرة في 3 أغسطس في لوس أنجلوس.

من جانبه أعرب الملاكم العالمي “كروفورد” عن فخره واعتزازه بهذا التعاون مع معالي المستشار تركي آل الشيخ والمشاركة في أول حدث ملاكمة لموسم الرياض في الولايات المتحدة ، معبراً عن حماسه الشديد للعودة للحلبة في الوزن الرابع له معتبراً هذا النزال فرصة كبيرة للتأكيد على بطولته وأفضليته عالمياً، كما أكد “مادريموف: أن “تيرينس كروفورد هو أحد أبطال الملاكمة المفضلين لديه وأحد أفضل الملاكمين في العالم، مؤكداً أنه متحمس جدًا لهذه الفرصة لإثبات نفسه وسيفعل ذلك.

كروفورد

ويسعى كروفورد (40-0، 31 ضربة قاضية) ليصبح بطلًا عالميًا في أربع فئات وزنية عندما ينتقل للوزن الخفيف الوسط (154 رطلًا) بعد أن تمكن من السيطرة على فئة Welterweight بفوزه المذهل بالضربة القاضية على إيرول سبينس ليتوج ببطولة “بطل بلامنازع” في 147 رطلاً في لاس فيغاس يوليو الماضي، والنجم من أوماها نجح في فئتي الوزن الخفيف السوبر والوزن الخفيف، والآن يسعى للانتصار في الفئة الرابعة لتعزيز مكانته كأحد أعظم الملاكمين في التاريخ، أما مادريموف (10-0-1، 7 ضربة قاضية) فهو البطل الذي يقف في طريق كروفورد، إذ يدافع البطل الأوزبكي عن لقبه للمرة الأولى ضد أصعب المنافسين الممكنين بعد أن فاز بالحزام بأسلوب مذهل في آخر مباراة له في السعودية، وخاض الشاب البالغ من العمر 29 عامًا مباراته ضد ماغوميد كوربانوف للفوز باللقب في الرياض في مارس، وتمكن من إيقاف الروسي في الجولة الخامسة ليواصل سلسلة انتصاراته المثيرة في مسيرته المحترفة.

هذا ويأتي اللقاء المرتقب بمواجهات لمجموعة من الأبطال في عالم الملاكمة والتي ستزيد من أجواء الحماس والإثارة حيث من المقرر أن يتواجه اثنان من أفضل ملاكمي الوزن الثقيل في الولايات المتحدة في بطاقة النزالات الفرعية، حيث يدافع إسحاق كروز، بطل الوزن الخفيف السوبر الذي توج بلقبه أخيراً، ضد الأمريكي خوسيه فالنزويلا، ويعود الملاكم السابق وبطل الوزن الثقيل أندي رويز إلى الحلبة لأول مرة منذ سبتمبر 2022، عندما أسقط لويس أورتيز ثلاث مرات بطريقة حاسمة من خلال قرار الحكام بالإجماع، لمواجهة جاريل ميلر الذي يسعى لتقديم رد فعل إيجابي بعد خسارة سجله الخالي من الهزائم في الرياض في ديسمبر الماضي.

كما أنه من المنتظر أن يواجه بطل وزن Super-Welterweight السابق تيم تسو البطل الأمريكي فيرجيل أورتيز جونيور بعد حسم نزاله مع توماس دولورم نهاية هذا الأسبوع.

دافيد موريل

وفي نفس اليوم يسعى دافيد موريل من كوبا للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم في مباراة الوزن خفيف الثقيل ضد الفائز الأمريكي راديوفوي كالايوزيتش، كما سيواجه آندي كروز حامل الميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية للوزن الخفيف البطل المكسيسي انطونيو موران.

وعلق عدد من المسؤولين من شركة إم بي بروموشنز MP Promotions” على هذا الحدث الضخم حيث ذكر السيد شون جيبونز أنه مر ما يقرب من عامين على أخر النزالات للبطل المكسيكي إسحاق ‘بيتبول’ كروز، في لوس أنجلوس، إلا أنه اليوم بفضل الدعم الكبير من معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ في تنظيم هذا الحدث سيكون أول دفاع عن لقب العالم لإسحاق وسط أكبر قاعدة جماهيرية مكسيكية في الولايات المتحدة،” فيما أكد السيد ماني باقوياو أنه في الثالث من أغسطس سوف يتألق إسحاق كما فعل في 30 مارس، في لاس فيغاس، وذلك عندما أطاح برولي روميرو ليصبح بطل العالم. مضيفاً: إننا فخورون جدًا بأن أول دفاع عن لقب إسحاق سيكون في هذا الحدث المميز لموسم الرياض خارج المملكة العربية السعودية بإشراف ودعم معالي المستشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ.

ومن جانبه أكد السيد توم براون من شركة تي جي بي بروموشنز “TGB Promotions أن الشركة تعتز بالتعاون مع معالي المستشار تركي ال الشيخ ونثمن الجهود الكبيرة المبذولة في دعم الملاكمة معبراً عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث العالمي في لوس أنجلوس في الثالث من أغسطس القادم

سمعة تاريخية

وأضاف: تتمتع لوس أنجلوس بسمعة تاريخية للمواجهات والنزالات العالمية وتمتلك قاعدة جماهيرية واسعة وقد احتضنت العديد من اللقاءات والنزالات الكبيرة وسط أجواء كبيرة من الحماس والإثارة، مشيرًا إلى أن النزال المرتقب بلاشك سيكون أحد أعظم النزالات في هذه المدينة.

وفي هذا الصدد صرح السيد جورج روز، الرئيس التنفيذي لشركة نو ليميت بوكسينقNo Limit Boxing ، قائلاً: “يسعد شركة No Limit Boxing أن تعمل مع معالي المستشار تركي ال الشيخ في هذا الحدث التاريخي لموسم الرياض في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيراً إلى أن البطل تيم تسزيو ملاكم متمكن وينافس ضمن أشرس وأكبر النزالات في فئة Welterweight وسيكون النزال القادم بمثابة إثبات جديد على أفضليته.

من جهته أكد السيد ليون مارغولز من ( ووريور بوكسينق) Warriors Boxingالحماس الكبير للمشاركة والمنافسة ضمن هذا الحدث الضخم لموسم الرياض في الولايات المتحدة الأمريكية معبرًا عن شكره لمعالي المستشار تركي آل الشيخ لتنظيم هذا الحدث الكبير مشددًا في الوقت ذاته على أن البطل ديفد مورل منافس شرس بكل المقاييس وفي الثالث من أغسطس سيعزز مكانته كبطل فيفئة الوزن الخفيف الثقيل ضمن المنافسات.

وفي ذات السياق صرح السيد سبينسر براون، الرئيس التنفيذي لشركة قولد ستار Gold Star: “أن تنظيم هذا الحدث من قبل معالي المستشار تركي آل الشيخ هو محطة تاريخية في عالم الملاكمة مؤكدًا أن البطل آندي رويز سيصنع من خلال هذا الحدث عودة جديدة للبطولات بعد أكثر من عامين متوقعًا بأن تكون هذه المواجهات من أقوى النزالات والمواجهات الحاسمة في الوزن الثقيل باعتبارها تشهد تنافسًا كبيرًا وتقاربًا في المستويات بين عدد من الأبطال.

من جانبه قال السيد أوسكار دي لاهيا، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة قولدن بوي بوكسينق بروموشنز Golden Boy Boxing Promotions وبطل العالم 10 مرات والحاصل على الميدالية الذهبية الأولمبية: “يسعدنا أن نشارك في هذا الحدث العالمي لموسم الرياض في لوس أنجلوس، مشيرًا إلى أن الرغبة الكبيرة لدى معالي المستشار تركي آل الشيخ في تنظيم هذا الحجم والمستوى من المواجهات والنزالات تتوافق تمامًا مع طموحاتنا وماكنا نسعى إليه منذ سنوات وأعتقد أن هذه ستكون بداية شراكة رائعة للمضي قدمًا، مؤكدًا أن البطل فيرجيل سيكون جاهزًا بعد انتصاره المستحق القادم لمواجهة البطل تيم تسزيو في لقاء استثنائي ينتظره الجميع.