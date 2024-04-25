شكرا لقرائتكم لقطة مؤثرة تجمع سعود بن نايف وطالبًا مصابًا بالسرطان بحفل تخرج جامعة الملك فيصل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - رعى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، احتفال جامعة الملك فيصل بتخريج الدفعة الخامسة والأربعين من خريجيها، بحضور الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، وذلك مساء أمس الأربعاء في إستاد جامعة الملك فيصل.

وهنأ أمير المنطقة الشرقية الطلاب الخريجين بهذه المناسبة، متمنيًا لهم التوفيق في حياتهم العملية، والمساهمة مع إخوانهم في بناء الوطن ورفعته وتقدمه.

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وانطلقت المسيرة الأكاديمية يتقدمها رئيس جامعة الملك فيصل المكلف الدكتور مهنا بن عبدالله الدلامي، وأعضاء مجلس الجامعة.

وثمّن رئيس الجامعة في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة رعاية وتشريف أمير المنطقة الشرقية، ومشاركة أبنائه وأولياء أمورهم الفرحة بتخريج كوكبة جديدة من أبناء الوطن إلى ميادين العمل والعطاء الوطني.

50 عامًا من مسيرة الجامعة

وقال الدلامي: “50 عامًا من مسيرة الجامعة، ووقفة شكر وامتنان لمقام قيادتنا الرشيدة التي رعت هذه النخلة الشامخة (جامعة الملك فيصل) في واحة الأحساء منذ غرسها المبارك، وشملتها بالتوجيه والدعم، ولم تزل هذه الجامعة العريقة تنعم في هذا العهد الزاهر بالرعاية السامية من مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وقد فُتحت لها في عصر رؤية المملكة 2030 آفاق رحبة من التطوير والازدهار فلله الحمد والمنة”.

كما رفع الشكر والامتنان لأمير المنطقة الشرقية، لمحافظ الأحساء ولوزير التعليم على دعمهم واهتمامهم المتواصلِ لتحقيقِ رسالةِ الجامعة السامية.

وعبر الخريجان محمد بن مفلح القحطاني وعبدالحكيم بن عيسى الحويل في كلمتهما عن مشاعر فرحتهما وزملائهما الخريجين وشكرهم للقيادة الرشيدة، وللجامعة، مهنئين أسرهم بما تحقق لهم من نجاح.

بعد ذلك أدى خريجو كلية الطب وكلية الصيدلة الإكلينيكية يتقدمهم سعادة عميد كلية الطب الدكتور فهد بن عبدالله الودعاني القسم الطبي، كما شاهد الحضور عرضًا مرئيًّا من إنتاج الجامعة يحكي رحلة الخريجين، ومشاعر أولياء أمورهم.

وفي ختام الحفل قدم رئيس الجامعة المكلف إهداءات تذكارية لراعي الحفل.

وقد بلغ عدد خريجي الجامعة والمتوقع تخرجهم هذا العام في جميع البرامج الانتظام والتعليم عن بُعد 13298 خريجًا وخريجة؛ منهم 2952 خريجًا و6079 خريجة من برامج البكالوريوس الانتظام، و2362 خريجًا و1205 خريجة من برامج التعليم عن بُعد، و268 خريجًا، و432 خريجة من برامج الدراسات العليا.

طالب مريض بالسرطان

وخلال الحفل التقى أمير المنطقة الشرقية الطالب الخريج من كلية الحقوق صالح البراز، المصاب بمرض السرطان الذي سمحت له اللجنة الطبية بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، بحضور حفل التخرج الليلة والمشاركة فيه بعد تأجيل الخضوع للجرعة الكيميائية، لمصادفتها مع موعد حفل التخرج.

وأبدى الطالب سعادته بالسلام على راعي الحفل وقال: “توازي فرحتي بتخرجي بعد سنوات من الجد والاجتهاد مع زملائي خريجي الجامعة وخريجي كلية الحقوق، فرحة لقاء أمير المنطقة الشرقية، وأشكره على كلماته الأبوية، والتحفيزية التي خففت عليّ آلام المرض وأعطتني أملًا في الحياة”.