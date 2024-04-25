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الرياض - محمد الوسيري - استعرضت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مساء الأربعاء، ضوابط تقديم الإقرارات الضريبية.

ضوابط تقديم الإقرارات الضريبية

وقالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبر حسابها بمنصة إكس: إنه يتم تقديم الاقرارات الضريبية بقيم تعكس واقع النشاط بالوقت المحدد.

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كما يتم تقديم الإقرار الضريبي عن المشتريات والمبيعات.

وتابعت، أن ذلك يقتضي إدراج إجمالي المشتريات بخانة المشتريات الخاضعة للنسبة الأساسية بدون قيمة الضريبة.

ويتم إدراج إجمالي المبيعات بخانة المبيعات الخاضعة للنسبة الأساسية بالقيمة البيعية قبل الضريبة.

كما يمكن للعميل التعرف على كيفية تعبئة الإقرارات من خلال الرحلات التعليمية عبر الرابط (هنا).

تقديم الإقرارات الضريبية

وحثت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في وقت سابق المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993).

أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على تويتر (@Zatca_Care) أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected]) أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).