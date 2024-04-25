شكرا لقرائتكم توقعات بدرجات حرارة تصل إلى 30 مئوية بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توقع المختص في الأحوال الجوية عادل القازنلي أن تكون درجات الحرارة الكبرى خلال هذا الأسبوع في الرياض بداية من الـ 30 درجة مئوية، وتقل في مناطق شمال المملكة.

درجات الحرارة

وأوضح القازنلي في تصريحات إلى نشرة التاسعة بقناة الإخبارية أن معدلات الحرارة في المناطق الغربية في مكة المكرمة والمدينة المنورة ستكون في نهاية الثلاثينيات المئوية في وسط النهار.

قد يهمّك أيضاً

فيما يتوقع أن تكون درجات الحرارة في مناطق شمال السعودية أقل من ذلك، وتكون الأجواء لطيفة خلال النهار، وتميل للبرودة ليلًا عند درجات حرارة دون الـ 20 درجة مئوية، أو دون الـ 15 مئوية.

وفي وقت سابق، توقع محلل الطقس عقيل العقيل، هطول أمطار السعودية وتكون متوسطة إلى غزيرة على غالبية المناطق ابتداء من مساء أمس حتى الاثنين المقبل، واستمرارها حتى بداية مايو المقبل.

أمطار السعودية

وأضاف العقيل، في مداخلة لقناة الإخبارية، أن الحالة الجوية تشمل أمطار من متوسطة إلى غزيرة على معظم السلسلة الجبلية لجبال السروات، ابتداء من الحدود الجنوبية للمملكة حتى مرتفعات منطقة المدينة المنورة، تشمل الجبال والسواحل والمواقع التهامية.

وتابع محلل الطقس أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار على العاصمة المقدسة وسواحل مكة المكرمة تشمل محافظة جدة ورابغ من مساء الجمعة ليوم الأحد، وتعاود مرة أخرى على جدة يوم الاثنين، وتستمر الحالة الجوية لتؤثر على المناطق الوسطى من المملكة حتى نهاية الأسبوع، مع احتمالية لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض.