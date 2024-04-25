رابط حساب المواطن.. طريقة الاستعلام عن حالة الأهلية

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الرياض - محمد الوسيري - يبحث المواطنون عن رابط حساب متابعات الخليج 365.. طريقة الاستعلام عن حالة الأهلية بهدف التقديم للحصول على دعم البرنامج بخطوات ميسرة.

رابط حساب متابعات الخليج 365.. طريقة الاستعلام عن حالة الأهلية

ولمعرفة رابط حساب متابعات الخليج 365.. طريقة الاستعلام عن حالة الأهلية وبحسب ما ذكرت خدمة المستفيدين عبر منصة إكس فإنه يتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهرياً من خلال الحساب الرسمي للبرنامج ويمكن للمستفيد معرفة نتيجة الأهلية من خلال ما يلي:

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تسجيل الدخول إلى حساب متابعات الخليج 365 عبر الموقع الإلكتروني أو عبر التطبيق الرسمي للبرنامج هنا

الانتقال إلى دراسة الأهلية

الدخول إلى دورة الدفع المراد الاستعلام عنها

في حالة كانت النتيجة مؤهل سيتم صرف الدعم في الدفعة اللاحقة.

رابط حساب متابعات الخليج 365.. طريقة الاستعلام عن حالة الأهلية وتقديم اعتراض

أما في حال كانت النتيجة غير مؤهل يلزمك تقديم اعتراض على عدم الأهلية.

اعتراض عدم الأهلية

ويتم تقديم اعتراض عدم الأهلية وفق الضوابط التالية :

يجب أن يتم تقديم الاعتراض خلال 90 يومًا من إعلان نتائج الأهلية للدفعة التي ترغب في الاعتراض عليها.

قبل التقدم بالاعتراض يجب إزالة السبب الذي لأجله تم رفض الطلب.

في حال طلب مستندات جديدة يتم إرفاقها وفق الصيغة المتبعة.

إذا تم قبول الاعتراض يصرف الدعم بأثر رجعي في الدفعات اللاحقة.

مدة دراسة الأهلية حساب متابعات الخليج 365

وتتوقف مدة دراسة الأهلية في حساب متابعات الخليج 365 على تاريخ تقديم الطلب ففي حال تم تقديم الطلب بعد تاريخ” 10 مارس” سيتم دراسة الأهلية ضمن دورة الأهلية لشهر مايو.

حالات دراسة الأهلية في حساب متابعات الخليج 365

تتم دراسة الأهلية في حساب متابعات الخليج 365 في بعض الحالات على النحو التالي :

تتم دراسة الأهلية في البداية عند التسجيل لأول مرة سواء كرب أسرة أو تابع مستقل.

تجري دراسة الأهلية مع كل تغيير في بيانات المستفيدين سواء المستفيد الرئيسي أو التابع مثل الدخل الشهري أو تغير الحالة الاجتماعية .. إلخ.

كذلك يتم دراسة الأهلية في حالة إضافة تابع جديد سواء كان التابع مولود أم شخص كبير.

بعد دراسة الأهلية يتم الانتقال إلى مرحلة تحديد مبلغ الاستحقاق الشهري من الدعم.

موعد حساب متابعات الخليج 365

وبحسب الجدولة الزمنية فإن موعد إيداع الدعم في حسابات مستفيدي البرنامج يتم بشكل دوري كل يوم 10 من الشهر الميلادي.

لكن يجوز تقديم الموعد لمدة يوم واحد إن تصادف موعد الإيداع مع يوم الجمعة أو إجازة رسمية.

كما يجوز تأخير الموعد لمدة يوم واحد إن تصادف موعد الدفع مع يوم السبت أو إجازة رسمية.

شروط حساب متابعات الخليج 365

ويتم التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 لكافة الأشخاص لكن الحصول على الدعم مرتبط بتوافر بعض الشروط والتي من بينها ما يلي:

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.

ألا تتجاوز مدة إقامته خارج المملكة 90 يومًا في العام.

أن يكون الدخل الشهري للأسرة أقل من حد الدخل المانع من الحصول على الدعم.

أن تتوفر لديه المستندات التي تثبت الدخل والسكن وغيرها من المستندات المطلوبة.

خطوات الحصول على الدعم

تمر عملية الحصول على الدعم بعدة مراحل أساسية كل مرحلة لها ضوابط زمنية ومستندات وشروط كما يلي:

المرحلة الأولى : التسجيل في حساب متابعات الخليج 365

ويتم التسجيل سواء عبر التطبيق أو عبر الموقع الإلكتروني ويتاح التسجيل لأي شخص سواء أكان رب أسرة أو مستفيد مستقل.

المرحلة الثانية : مرحلة دراسة الأهلية

في هذه المرحلة تتم دراسة الأهلية بالنسبة للأشخاص المسجلين في البرنامج للتأكد من انطباق شروط وضوابط البرنامج عليهم وتصدر لهم نتائج الأهلية.

المرحلة الثالثة : تحديد الاستحقاق

وفي هذه المرحلة يتم تحديد مبلغ الدعم الشهري للأسرة أو للمستفيد المستقل بعد صدور نتائج الأهلية ودراسة وضعه المالي حيث يتم النظر بشكل أساسي إلى إجمالي دخل الأسرة وعدد التابعين والتركيب العمري للتابعين.

قائمة المستبعدين من حساب متابعات الخليج 365

ويتم إيقاف الدعم بشكل كامل أو بشكل جزئي عن بعض الفئات في عدة حالات من بينها ما يلي: