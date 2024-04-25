شكرا لقرائتكم خبر عن في شهر مارس.. 6.4 مليون عملية إلكترونية للداخلية عبر منصة (أبشر) والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت وزارة الداخلية أكثر من 6.4 مليون عملية إلكترونية عبر منصة (أبشر) خلال شهر مارس 2024 الماضي.

وبلغ إجمالي العمليات المنفذة عبر منصة "أبشر" 6410000 عملية إلكترونية، منها 4440000 للأفراد، و1970000 للأعمال. الآثار المترتبة - سرعة الإنجاز.

- توفير الوقت والجهد.

- الاستفادة القصوى من الموارد وتحقيق كفاءة الإنفاق.

- تقليل عدد المراجعات لمقار وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية. إجمالي المستفيدين أبشر أفراد: 27 مليون مستفيد.

أبشر أعمال: 1.8 مليون منشأة.