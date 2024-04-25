انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور نادرة لأفراد من قبيلة آل مرة في الربع الخالي عام 1969.

وتُظهر الصور أشخاصًا من مختلف الأعمار، بما في ذلك الأطفال، وهم يرتدون ملابس تقليدية بسيطة. ويظهر على وجوههم علامات السعادة والبساطة.

وتُظهر بعض الصور أفراد القبيلة وهم يتناولون الطعام داخل خيمة، بينما يظهر في صور أخرى شخصٌ يقوم بحلب ناقة، وامرأةٌ تركب ناقةً وتسير وسط الصحراء.

وتُظهر الصور أيضًا مساحات واسعة من الأراضي الصحراوية والجبال.

كانت هذه تفاصيل خبر تداول صور نادرة لأفراد قبيلة آل مرة في الربع الخالي.. والكشف عن تاريخها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.