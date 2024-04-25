16 جمعية وقفية في المناطق والمحافظات

كشفت ورشة عمل بعنوان: "تأسيس الجمعيات الأهلية الوقفية"، بتنظيم من الهيئة العامة للأوقاف "أوقاف" في الأحساء، ومجلس الجمعيات الأهلية بالشرقية، تأسيس 16 جمعية "أهلية" وقفية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، فيما اقترح مهتمون ومتخصصون في قطاع الأوقاف، تأسيس جمعيتين أهليتين وقفيتين، وهما: جمعية للأوقاف الزراعية، وأخرى لإحياء وإنماء الأوقاف الصغيرة والمعطلة، وهاتان الجمعيتان المقترحتان، تكونان بمثابة الوسيط الذي يجمع أصحاب الخبرة في الأوقاف والواقفين والنظار، والمتخصصين في الشؤون التشغيلية لتلك الأوقاف، لافتين إلى أن الأحساء بحاجة ماسة لتأسيس هاتين الجمعيتين.

تأهيل الكوادر

استعرضت الورشة، نحو 7 مجالات للجمعيات الأهلية الوقفية، أكدت على ضرورة وأهمية تأسيس جمعيات وقفية في عموم مناطق ومحافظات المملكة، والعمل على استغلال تلك الأوقاف، والتي عادة ما تمثل الميزة النسبية في كل منطقة ومحافظة، والمجالات هي: التوعية بأهمية الوقف وأثره التنموي، وتقديم الخدمات الوقفية، وتقديم الاستشارات وإعداد الدراسات الوقفية، والإسهام في تطوير البنية التشريعية والتنظيمية الوقفية، وتطوير واستدامة الكيانات الوقفية، وتأهيل الكوادر الوقفية، والعناية بالواقفين والنظار "التأهيل، والتطوير، والتوجيه للوقفين والنظار".

100 يوم

أبان الخبير في القطاع غير الربحي المهندس حسن والبي، خلال الورشة، أهداف الجمعيات الوقفية تتشكل في تأهيل الكوادر في مجال الوقف تعليميًا وتدريبيًا، والإسهام في تأسيس الأوقاف وإحياء الأوقاف القديمة والمتعطلة، وإجراء البحوث والدراسات في مجال الأوقاف، مستعرضًا خطة 100 يوم بعد التأسيس للجمعية، وهي على النحو التالي:

3 أيام لإنشاء التواصل وبناء الهوية البصرية، 3 أيام لاستخراج العنوان الوطني، 3 أيام لاستخراج رقم 700، 3 أيام لفتح حساب في التأمينات الاجتماعية، 10 أيام لفتح الحسابات البنكية، 10 أيام لتحديد التوجه الإستراتيجي، 14 يوما لزيادة أعضاء الجمعية العمومية، 20 يوما للموارد البشرية وآلية الاستقطاب، 14 يوما للشؤون المالية للسنة الأولى، 20 يوما لتأمين مقر للجمعية.

جمعيات أهلية وقفية

• الحدود الشمالية: جمعية نماء للخدمات الوقفية.

• الرياض: جمعية ناظر الوقفية، جمعية أبقى للخدمات والاستشارات، جمعية منفعة للأوقاف، جمعية دعم للأوقاف.

• المنطقة الشرقية: جمعية الأوقاف الصحية، جمعية تمكين الأوقاف.

• نجران: جمعية الاستدامة الوقفية.

• عسير: جمعية عطاء لخدمة القطاع الوقفي.

• المدينة المنورة: جمعية أحد لخدمات الأوقاف.

• القصيم: جمعية تنمية الأوقاف، جمعية دائم للأوقاف.