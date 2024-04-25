مواطن يتبرع بمركز صحي لقريته أم المناشير في الدوادمي

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الرياض - محمد الوسيري - قدم متابعات الخليج 365 فالح العتيبي أروع الأمثلة في الجود والخير والعمل الإنساني، وذلك عبر تبرعه لإنشاء مركز صحي لقريته أم المناشير في محافظة الدوادمي بالرياض.

مواطن يتبرع بمركز صحي

وأظهر فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، جانبًا من فعالية التبرع لأهالي قرية أم المناشير، وتوقيع العتيبي على اتفاق التبرع.

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وقال العتيبي في تصريح لـ”برنامج اليوم” المذاع على قناة “الإخبارية”، إن عمله جاء لخدمة متابعات الخليج 365 اقتداءً بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف أن تبرعه جاء بعد تحفيز أهالي المنطقة له، موجهًا الشكر لوزارة الصحة بتسهيل المهمة والموافقة على إنشاء المركز الصحي.

أشاد رواد منصة “إكس” بما قام به العتيبي من عمل خيري وإنساني، فقالت “أنوار” “عمل إنساني يُشكر عليه”، وأضاف “بليد بن عتيق” “ما قصر بيض الله وجهه”.