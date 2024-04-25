شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض معدل البطالة إلى 7.7 %.. أهم أرقام تقرير رؤية السعودية 2030 لعام 2023 والان نبدء بالتفاصيل

87% نسبة مبادرات الرؤية المكتملة والتي تسير على المسار الصحيح.

81% من مؤشرات أداء الرؤية الرئيسية للمستوى الثالث حققت مستهدفاتها السنوية.

197 مؤشر حقق مستهدفة السنوي بشكل كامل، وتخطى 176 مؤشر مستهدفة لعام 2023.

مستوى تاريخي سجلته الأنشطة غير النفطية، بمساهمة بلغت 50% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023.

تضاعف إجمالي الأصول المدارة من قبل صندوق الاستثمارات العامة بأكثر من ثلاث مرات منذ انطلاق الرؤية لتصل إلى 2.81 ترليون ريال بنهاية 2023.

أكثر من 200 شركة عالمية اختارت الرياض مقرًا إقليميًا لها بنهاية عام 2023.

4 مناطق اقتصادية خاصة جديدة استقطبت أكثر من 30 مليار ريال من الاستثمارات.

تصدرت المملكة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الاستثمار الجريء، بقيمة بلغت 5.25 مليار ريال في عام 2023.

7 مواقع في قائمة اليونسكو تبرز تنوع المملكة الثقافي، وهو ما يقترب من هدف الرؤية البالغ 8، حيث كان عددها 4 مواقع في عام 2016.

13.56 مليون معتمر في أعلى رقم تاريخي للمعتمرين الأجانب حققته المملكة بزيادة قدرها 116% من عام 2016 متخطية بذلك مستهدف العام البالغ 10 مليون معتمر.

فازت العلا بجائزة أفضل مشروع للسياحة الثقافية في الشرق الأوسط لعام 2023.

تسجيل محمية "عروق بني معارض" كأول موقع للتراث العالمي الطبيعي في المملكة؛ ليصبح مواقع التراث العالمي في المملكة.

أكثر من 192.4 ألف هكتار مساحة الغطاء النباتي المعاد تأهيله بنهاية عام 2023

أكثر 49 مليون شجرة تمت زراعتها في جميع أنحاء المملكة منذ انطلاق مبادرة السعودية الخضراء.

2800 جيجاوات من الطاقة المتجددة ربطت بشبكة الكهرباء الوطنية.

1660 حيواناً مهدداً بالانقراض أعيد توطينه.

7.7% معدل البطالة في المملكة في أدنى مستوى له منذ عام 2016، وقريباً من مستهدف 2030 البالغ 7%.

35.5% معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة.

توطين 65% من قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

913 ألف وظيفة في قطاع السياحة.

وصل عدد المتطوعين إلى 834 ألف متطوع ومتطوعة بنهاية عام 2023، ليقترب من مستهدفة لعام 2030 البالغ مليون متطوع.

اقتصاد جاذب، وبيئة مستدامة، في مجتمع مُمكّن ونابض بالحياة، يعتز بثقافته ويُرحب بالعالم.



هُنا تقرير #رؤية_السعودية_2030، لعام 2023. — رؤية السعودية 2030 (@SaudiVision2030) April 25, 2024

الدمام - شريف احمد - صدر التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2023، ليعبر عن اقتصاد جاذب وبيئة مستدامة، في مجتمع مُمكّن ونابض بالحياة، يعتز بثقافته ويُرحب بالعالم.وكانت أبرز الأرقام للي وضحها التقرير كالتالي:هُنا تقرير This is a Twitter Status، لعام 2023.— رؤية السعودية 2030 (@SaudiVision2030)