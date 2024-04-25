شكرا لقرائتكم توقعات بأمطار غزيرة وصواعق رعدية على مكة المكرمة والمدينة المنورة حتى الاثنين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أصدرت إدارة الأزمات والكوارث بالمركز الوطني للأرصاد، بيانًا نوهت للحالة المطرية بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والتي تبدأ من اليوم الخميس إلى الاثنين المقبل.

أمطار وصواعق رعدية

وتوقعت الإدارة هطول أمطار غزيرة مع صواعق رعدية على مكة المكرمة والمدينة المنورة، يصاحبها جريان للسيول وتساقط البرد والسيول المنقولة وانعدام الرؤية الأفقية.

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ودعت إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية والابتعاد عن الأماكن الخطرة ومتابعة تقارير الطقس الصادرة عن المركز واتباع إرشادات الجهات المعنية.

الطقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم استمرار هطول أمطار رعدية ورياح نشطة وزخات من البرد على بعض المناطق.

وبحسب مركز الأرصاد تكون الحالة على أجزاء من مناطق جازان، عسير ،الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة.

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والأوسط.

وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.

كذلك مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب.

كذلك مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.

حالة البحر

وحالة البحر خفيف الموج ومائج باتجاه مضيق باب المندب، كذلك مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط.

وتكون شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

مع ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.