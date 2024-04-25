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الأسهم السعودية تنهي آخر تعاملات الأسبوع باللون الأحمر

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الرياض - محمد الوسيري - أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم الخميس، منخفضًا 101.16 نقطة ليقفل عند مستوى 12254.53 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.9 مليارات ريال.

وحسب قناة “الإخبارية”، أنهى مؤشر تاسي آخر جلسات الأسبوع، باللون الأحمر، بسيولة تجاوزت 6 مليارات ريال.

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وعزا المحللون هذا التراجع إلى جني الأرباح وليس هو عملية تصحيحية، إذا تم الحديث عما يتعلق عن ارتفاع سوق الأسهم السعودية خلال الفترة الماضية، ثم مروره خلال الأسبوع الجاري بعملية جني الأرباح.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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