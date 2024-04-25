شكرا لقرائتكم خبر عن "هيئة النقل" تلزم سائقي الحافلات بالزي الموحد والان نبدء بالتفاصيل

تحسين الخدمات

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للنقل عن بدء إلزام السائقين في أنشطة النقل بالحافلات بالزي المخصص.ويشمل ذلك (النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات، والنقل التعليمي، والنقل الدولي)، وذلك ابتداءً اليوم؛ ليصبح هذا الزي متطلبًا أساسيًا لممارسة هذه الأنشطة، وفقًا لأحكام اللوائح المنظمة لأنشطة النقل بالحافلات.وبيَّنت أن الالتزام بالزي المخصص للسائقين سيسهم في الارتقاء بمستوى جودة وكفاءة الخدمات المقدمة في قطاع النقل بالحافلات، وتحسين المظهر العام والانطباع الإيجابي عن هذه الخدمات الحيوية، وارتباطها المباشر بشرائح المجتمع كافَّة، وكذلك السياح وزوار المملكة.وأكدت الهيئة أن ذلك يأتي ضمن مجموعة من مراحل التحديث والتحسين الدوري والمستمر على أنشطة وخدمات النقل بالحافلات، ومن ذلك المواصفات الفنية لحافلات نقل الركاب، واشتراط العمر التشغيلي لتلك الحافلات، وبقية الاشتراطات الواردة في اللوائح التنظيمية لهذه الأنشطة؛ التي تراعي جميع جوانب التطوير والتحسين.وأشارت إلى حرصها الدائم والمستمر بما يخدم المستفيدين ويواكب تطلعاتهم، والتزامها الراسخ بتحقيق أعلى معايير الجودة ومعدلات الرضا لدى مستفيدي خدمات النقل في المملكة.ودعت الهيئة جميع العاملين والمهتمين بهذه الخدمات إلى زيارة موقعها الإلكتروني: tga.gov.sa للاطلاع على تفاصيل الزي المعتمد، وجميع التفاصيل، وكذلك إمكانية الاتصال بالرقم الموحد 19929.