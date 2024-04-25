شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار متفرقة على الطائف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت اليوم الخميس، أمطار على محافظة الطائف، شملت أحياء قروى والخالدية وطريق الملك فهد الدائري بالمحافظة، سال على إثرها عدد من الأودية والشعاب، فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول المزيد من الأمطار.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع توخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والأودية والالتزام بتعليمات الدفاع المدني.