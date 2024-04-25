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إطلاق برنامج "عناية" لتعليم الأيتام بمحافظة صوير

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واس- صوير 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أطلقت جمعية ترافق لرعاية الأيتام بمحافظة صوير برنامج "عناية"، الذي يهدف إلى تنفيذ برامج دينية، وثقافية، وتعليمية، واجتماعية، وسلوكية، وصحية، لمستفيدي الجمعية من الأيتام من الجنسين.
وجرى تدشين البرنامج في احتفال بحضور محافظ صوير ناصر السهلي، الذي تضمن عرضاً تعريفياً عن البرنامج وتدشينه، وتقديم هدايا للأيتام.

تعليم الأيتام

ويعنى برنامج عناية بتعزيز المهارات لدى الأيتام في مراحل عمرية متنوعة، ورفع الوعي السلوكي في الجانب الديني والأخلاقي والاجتماعي والمهاري والأخلاقي على مدى 13 أسبوعاً في ستة فصول، وبإجمالي 156 برنامجاً يقدم على مدى 117 ساعة تعليمية.
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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