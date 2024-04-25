شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية يناقش الاهتمامات المشتركة مع رئيس الجمعية الوطنية في نيكاراغوا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، رئيس الجمعية الوطنية في نيكاراغوا غوستابو بوراس ركورتيس، وذلك في عاصمة جمهورية نيكاراغوا ماناجوا.وجرى خلال اللقاء، استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.وحضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة المكسيكية والغير مقيم لدى جمهورية نيكاراغو هيثم بن حسن المالكي، ومدير عام مكتب معالي نائب وزير الخارجية مطشر العنزي.