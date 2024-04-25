شكرا لمتابعة خبر عن بلدية الأفلاج تنفذ 284 جولة رقابية على 2315 محل تجاري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كثّفت الفرق الرقابة الميدانية في بلدية الأفلاج , جولاتها الرقابية خلال نحو 90 يوم الماضية لمراقبة الاشتراطات الصحية من خلال 284 جولة على المطاعم والبوفيهات والمحال التجارية ومستودعات تخزين الأغذية .

وكانت الفرق الرقابية في بلدية الأفلاج قد كثفت جولاتها الميدانية على 2315 محل تجاري في محافظة اسفرت رصد مخالفات ومصادرة مواد غذائية .

وتأتي هذه جولات البلدية الصباحية والمسائية للتأكد من تطبيق الاشتراطات والمعايير الصحية على جميع المحال التجارية والغذائية لضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين والمقيم .