تراند اليوم : "دعواتكم لوالدي".. نجل حميدان التركي يكشف تطورات جديدة بشأن قضية والده المسجون في أمريكا

صحيفة الخليج 365: كشف تركي حميدان التركي، نجل حميدان التركي تطورات جديدة بشأن قضية والده المسجون في أمريكا.

وقال تركي في تغريدة عبر حسابه في إكس:" دعواتكم لوالدي حميدان التركي بأن يكتب الله له الفرج في هذه الجلسة، من المفترض أن تبدأ بإذن الله الساعة ٥:٣٠ وقد تمتد إلى الساعة ٢ صباحاً."

​​​​​​وتأتي تغريدة حميدان، بعد التغريدة التي نشرتها شقيقته أمس الأربعاء وقالت فيها:" ‏يستعد والدي حميدان التركي لجلسة المطالبة بإعادة النظر في القضية يوم الخميس القادم 28 أبريل 2024".

وأضافت: "من المفترض أن تبدأ الجلسة الساعة 8 صباحاً بتوقيت كولورادو - الساعة 5 مساء بتوقيت الرياض".

يذكر أن حميدان التركي قد أعتقل في أمريكا قبل 19 عاماً في 2005م بتهمة إساءة المعاملة لعاملته الإندونيسية، وإجبارها على العمل لديه دون دفع أجرها، واحتجاز وثائقها، وفقا لملف القضية.