شكرا لقرائتكم الشؤون الإسلامية ترصد تعديات على خدمات المساجد بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - رصدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خلال إحدى جولاتها في محافظة جدة، عددًا من التعديات والتجاوزات على كهرباء ومياه عدد من المساجد بالمحافظة.

تعدٍّ على 7 عدادات

وأوضحت الوزارة أن الفرق الرقابية التابعة لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة ضبطت تعديًا من قبل أحد الأبراج التجارية على 7 عدادات باسم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، واستهلاك تيارها الكهربائي في تشغيل عدد من المحال المؤجرة وخدماتها كالمصاعد وغيرها.

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إزالة التعديات

كما رصدت الفرق الرقابية تعديًا آخر للتيار الكهربائي المخصص لمسجد في أحد المجمعات التجارية، كما تم رصد تعدٍ آخر على مصلى النساء بنفس المسجد، فيما رصدت الفرق الرقابية بالوزارة تعديًا على عداد مسجد لصالح عمارة تجارية مؤجرة من قبل إحدى الشركات.

وأضاف أن الوزارة قامت على الفور بتكليف فريق الصيانة بإزالة التعديات مع أخذ الاحتياطات اللازمة.