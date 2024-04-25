الارشيف / اخبار السعوديه

ضبط 1867 مركبة مخالفة استغلت مواقف ذوي الإعاقة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم ضبط 1867 مركبة مخالفة استغلت مواقف ذوي الإعاقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - ضبطت إدارات المرور بمختلف المناطق 1867 مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة.

ونشرت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، إنفوجراف يكشف التفاصيل وصورًا لمركبات مخالفة.

قد يهمّك أيضاً

المرور : 5 نصائح قبل الانطلاق بالمركبات
المرور يحدد موعد طرح مزاد اللوحات الإلكتروني

ضبط المركبات المخالفة

وأوضحت أن هذا الضبط جاء ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في مختلف مناطق لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة.

وأهابت إدارة المرور بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في الأنظمة.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا