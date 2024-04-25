اختلاسات في مساجد جدة: استغلال ضعاف النفوس لسرقة الكهرباء والمياه -صور

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كشفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن وقوع اختلاسات في عدد من المساجد بمحافظة جدة، حيث استغل بعض ضعاف النفوس الفرصة لسرقة الكهرباء والمياه.
وأوضحت الوزارة أن فرق الرقابة التابعة لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بجدة تمكنت من ضبط اختلاس أحد الأبراج التجارية لـ 7 عدادات يعود ملكها لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. وقد تم استخدام الكهرباء المسروقة في تشغيل محال مؤجرة وخدمات أخرى مثل المصاعد.
وقد تم رصد تعدي آخر على تيار الكهرباء المخصص لمسجد في أحد المجمعات التجارية، بالإضافة إلى تقسيم المصلى النسائي في نفس المسجد وتأجيره لغرف قياس الملابس مقابل مبالغ مالية. وتم رصد تعدي آخر على عداد مسجد تابع لعمارة تجارية مؤجرة من قبل إحدى الشركات. وتعمل الوزارة حاليًا على إزالة التعديات بالتعاون مع فريق الصيانة، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تكرار هذه الحوادث.
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