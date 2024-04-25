شكرا لمتابعة خبر عن خالد الزعاق: نحن الآن في مرحلة قران ثالث بين القمر والثريا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح خبير الأرصاد والأحوال الجوية خالد الزعاق أننا خلال هذه الأيام في مرحلة قران ثالث بين القمر والثريا.

وقال الزعاق أن الشمس والقمر والثريا مرتكزات الحساب عند العرب، مشيراً إلى أنه عندما يجتمع القمر مع الثريا يسمي الأمر بالاقتران، ونحن الآن في مرحلة قران ثالث.

وأضاف الزعاق أن النجوم تكون موجودة بالليل والنهار، ولكن من شدة إضاءة الشمس نهارا لا تظهر.