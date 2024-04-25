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ضبط 3 حفارات مخالفة لنظام المياه في طبرجل

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الرياض - محمد الوسيري - ضبط فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف، ممثلًا في مكتب الوزارة بمحافظة طبرجل، 3 حفارات مخالفة لنظام المياه.

تطبيق النظام بحق المخالفين

جاء ذلك خلال الجولات الميدانية التي نفذها قسم المياه في مكتب الوزارة بطبرجل بالتعاون مع الجهات المختصة في المحافظة.

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وأوضحت وزارة البيئة، أنه تم ضبط المخالفين لتطبيق النظام بحقهم حسب التعليمات.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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