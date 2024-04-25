شكرا لقرائتكم إنقاذ حياة ستيني بزراعة 4 شرايين جديدة بتخصصي الطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - باشر مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، عضو تجمع الطائف الصحي، حالة مريض ستيني كان يعاني من آلام شديدة في الصدر وقصور في الشرايين التاجية، حيث تم عمل قسطرة للمريض، وتبين وجود ضيق في الشرايين التاجية وجلطة بالقلب.

جراحة عاجلة في القلب

هذا وقرر الفريق الطبي المكون من استشاري جراحة القلب الدكتور مروان القصاص، وأخصائيي جراحة القلب والدكتور معتز الحويلي، والدكتور شريف حسن، واستشاريي التخدير الأطباء: الدكتور مصطفى رشاد، والدكتور حسام الدين، إجراء عملية قلب مفتوح عاجلة لإعادة زراعة الشرايين التاجية.

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وتم إدخال المريض لغرفة العمليات وإجراء عملية جراحية عاجلة استغرقت أكثر من 5 ساعات تم من خلالها زراعة أربعة شرايين على جميع الشرايين المتضررة.

نقل المريض للتنويم العادي

وتم نقل المريض بعد ذلك إلى العناية المركزة، وبعد ساعات تم فصل جهاز التنفس الصناعي، ونُقل المريض للتنويم العادي لإجراء عمل الفحوصات اللازمة وتخطيط القلب للاطمئنان على حالته حيث أبانت استقرار الحالة، حتى غادر المريض المستشفى وهو بصحة جيدة ولله الحمد.

يُذكر أن مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف فيه 500 سرير ولديه العديد من المراكز المتخصصة، منها مركز القلب المؤهل بالكوادر البشرية والتقنيات الحديثة المتقدمة.