شكرا لقرائتكم لقطات لتساقط البرد بغزارة شمال الطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد ولقطات لتساقط حبات البرد وهطول الأمطار على أحياء شمال الطائف.

أمطار وبرد شمال الطائف

وأظهر المقطع، تساقطًا كثيفًا للبرد على أحياء شمال الطائف مساء اليوم الخميس، بالتزامن مع هطول أمطار غزيرة، جعلها الله أمطار خير وبركة.

قد يهمّك أيضاً

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 12- 28 كم/ ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10- 30 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ ساعة باتجاه مضيق باب المندب.

كذلك مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب، كذلك مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج ومائج باتجاه مضيق باب المندب، كذلك مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.