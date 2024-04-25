شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار على جازان والطائف والان نبدء بالتفاصيل

أمطار على الطائف

الدمام - شريف احمد - هطلت مساء اليوم أمطار متفاوتة الغزارة على منطقة جازان.وشملت محافظات هروب، وفيفا، والعارضة، والداير بني مالك، والعديد من المحافظات والمراكز التابعة للمنطقة. This is a Twitter Status.. This is a Twitter Status خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Statusللمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)هطلت اليوم أمطار على محافظة الطائف, شملت أحياء قروى والخالدية وطريق الملك فهد الدائري بالمحافظة، سال على إثرها عدد من الأودية والشعاب، فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول المزيد من الأمطار.ودعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع توخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والأودية والالتزام بتعليمات الدفاع المدني.