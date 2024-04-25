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وزير الخارجية يبحث تعزيز العلاقات مع نظيره اليمني

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واس - الرياض 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث تعزيز العلاقات مع نظيره اليمني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمقر الوزارة في الرياض اليوم، وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية الدكتور شايع محسن الزنداني.
وفي بداية اللقاء هنأ سموه الدكتور الزنداني بمناسبة توليه مهام عمله وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية الشقيقة، متمنياً له التوفيق في أداء مهامه. This is a Twitter Status | سمو وزير الخارجية الأمير This is a Twitter Status This is a Twitter Status يستقبل معالي وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية الدكتور شايع محسن الزنداني This is a Twitter Status— وزارة الخارجية(@KSAMOFA)
عقب ذلك استعرض الجانبان أوجه العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، إضافة إلى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية اليمن - واس

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر.
وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية اليمن - واس
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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