شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث تعزيز العلاقات مع نظيره اليمني والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمقر الوزارة في الرياض اليوم، وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية الدكتور شايع محسن الزنداني.وفي بداية اللقاء هنأ سموه الدكتور الزنداني بمناسبة توليه مهام عمله وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية الشقيقة، متمنياً له التوفيق في أداء مهامه. عقب ذلك استعرض الجانبان أوجه العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، إضافة إلى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر.